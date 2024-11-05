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        Kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan direk, cipin üzerine düştü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:55
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        Kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan direk, cipin üzerine düştü
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Telefon direğinin kabloları, 10 AKD 145 plakalı çekicinin taşıdığı tekneye takıldı. Kabloları gerilen ahşap telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipte hasar oluşurken, devrilen direk belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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