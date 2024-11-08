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        Balıkesir'deki orman yangını, 15 saat sonra kontrol altında

        BURSA Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:20
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        Balıkesir'deki orman yangını, 15 saat sonra kontrol altında
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        BURSA Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı. Dursunbey’de alevler, 15 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa’da ise ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Dursunbey’de alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı. Yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale etti. Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinası, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bursa ve Balıkesir illerinde süren yangına helikopterle müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kütahya orman bölge müdürlüklerinin arazözleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise gece boyunca sürdü.

        ZARAR GÖREN ALAN TESPİT EDİLECEK

        Ekiplerin yoğun çabası sonucu Dursunbey’deki yangın, 15 saat sonra, saat 05.00 sıralarında kontrol altına aldı. Yangına anız ateşinin neden olduğu ihtimalinin değerlendirildiği belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında zarar gören alanla ilgili tespit çalışmaları ise sürüyor.

        Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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