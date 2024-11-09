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        Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye ulaştırdı

        MARMARA ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişi, olumsuz hava koşullarında yapılan acil çağrı sonrası gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:10
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        Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi hastaneye ulaştırdı
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        MARMARA ve Avşa adalarında rahatsızlanan 3 kişi, olumsuz hava koşullarında yapılan acil çağrı sonrası gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara ile Avşa Adası'nda rahatsızlanan 3 kişi için dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekipleri tarafından acil çağrı yapıldı. Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendilerine bilginin iletilmesinin hemen ardından harekete geçti. TCSG-85 isimli botla bölgeye giden ekipler, sağlık sorunu yaşayan E.E., M.Ö. ve M.Y isimli hastalara ulaştı. Olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen Sahil Güvenlik ekipleri, hastaları Erdek Şehir İskelesi'ne başarılı bir şekilde ulaştırarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastalar iskeledeki ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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