Devrilen TIR'da sıkışan ve üzerine 'sülfürik asit' dökülen şoför öldü

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol idaresindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi. Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi. Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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