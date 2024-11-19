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        Biri 3 tekerlekli iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, ara sokaktan çıkan 3 tekerlekli motosiklet ile başka bir motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 19.11.2024 - 02:35
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        Biri 3 tekerlekli iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, ara sokaktan çıkan 3 tekerlekli motosiklet ile başka bir motosiklet çarptı. Sürücülerin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında 2080 Sokak üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan 2080 Sokağa çıkmak isteyen İ.G. idaresindeki 10 APL 807 plakalı eşya taşımakta kullanılan 3 tekerlekli motosiklet, sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail E.İ. idaresindeki 10 AJF 14 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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