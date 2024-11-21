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        Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Veyis Kanber ve ekibiyle yollar resmen ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:09
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        Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Veyis Kanber ve ekibiyle yollar resmen ayrıldı.

        Sıralamada 17 puanla 8'inci basamakta yer alan kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Veyis Kanber ve ekibiyle karşılıklı görüş alışverişine varılarak sözleşmemiz fesih edilmiştir. Veyis Kanber ve ekibine takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. 31 Ekim 2024 tarihinde deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'in yerine göreve getirilen Kanber, Balıkesirspor'la çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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