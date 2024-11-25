Balıkesir'de mermer ocağında göçük; 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor (4)
Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Mustafa Dak’ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.