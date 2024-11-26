Yem fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

Bandırma Yolu üzerinde faaliyet gösteren yem fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika tahliye edilirken, 8 araç ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.

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