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        Yem fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:15
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        Yem fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü
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        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Bandırma Yolu üzerinde faaliyet gösteren yem fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika tahliye edilirken, 8 araç ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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