Yem fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Bandırma Yolu üzerinde faaliyet gösteren yem fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika tahliye edilirken, 8 araç ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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