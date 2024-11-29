Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de, kullanılmayan mermer ocağındaki göçük kamerada

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde daha önce kapatıldığı için kullanılmayan mermer ocağı sahasında heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de, kullanılmayan mermer ocağındaki göçük kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde daha önce kapatıldığı için kullanılmayan mermer ocağı sahasında heyelan meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da Ahmet Özmen (34) ile Mustafa Dak'ın (55) ölümüyle sonuçlanan göçüğün olduğu bölgede, bugün de bir başka mermer ocağı sahasında heyelan nedeniyle göçük meydana geldi. Daha önce kapatıldığı için kullanılmadığı öğrenilen mermer ocağındaki heyelan anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ocakta çalışan olmadığı için göçük sırasında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
        8. İda Ultra Maratonu'nun startı yarın verilecek
        8. İda Ultra Maratonu'nun startı yarın verilecek
        Teksüt Bandırmaspor'un maçlarını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebiliyor
        Teksüt Bandırmaspor'un maçlarını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebiliyor
        Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı