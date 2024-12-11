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        İnşaatta akıma kapılan işçi öldü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde bir inşaata çalışırken elektrik akımına kapılan Ali Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:49 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:55
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        İnşaatta akıma kapılan işçi öldü
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde bir inşaata çalışırken elektrik akımına kapılan Ali Ç. (54), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Erdek ilçesi Orman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç., yapımı devam eden bir inşaata çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Ç., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Ç.'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, işçinin Sivas’tan çalışmak üzere geldiği öğrenildi. İnşaat sahibi ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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