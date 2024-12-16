Türkiye, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'nin komutasını devraldı

NATO'nun Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası Romanya'dan Türkiye’ye devredildi.

NATO'ya üye ülkeler tarafından belirli sürelerde komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Türkiye 7'nci kez devraldı. Erdek'teki Mayın Filosu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende Deniz Albay Kürşat Kurnaz, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Albay Sebastian Barote'den devraldı. 5 Temmuz'a kadar yürütülecek olan görevde SNMCMG-2 Komodoru forsunun komuta gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildiği törende, Albay Kurnaz, devir teslim belgesini imzaladı.

KOMUTANLIĞIN, BİR LİDERDEN DİĞERİNE GEÇİŞİNİ KUTLUYORUZ' Bu üsteki mevcudiyetin Türkiye'nin NATO'ya ve bu bölgenin güvenliğine yaptığı katkıların somut bir hatırlatıcısı olduğunu söyleyen NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Stefan Pauly, "Bugün komutanlığın bir liderden diğerine geçişini kutluyoruz. Görevden ayrılan Komutan Albay Barote'ye ve onun liderliği altında görev yapmış olan müstesna kadın ve erkeklere en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, komutayı devralan yeni Komutan Albay Kurnaz'ı da en içten dileklerimizle kutluyoruz. Liderliği altında görev yapmış olan müstesna kadın ve erkeklere en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, komutayı devralan yeni komutan Albay Kurnaz'ı da en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

'BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ' Deniz Albay Kürşat Kurnaz, böylesine adanmış ve yetkin bir kuvvete liderlik etmenin hem bir onur hem de bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Ben ve personelim tüm görevlerimizi profesyonellik, kararlılık ve NATO değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla yerine getirmeye hazırız. Birlikte operasyonel mükemmelliği sağlamaya ve ittifakımızın kolektif güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü olacağız.'' dedi.

'NATO'NUN DENİZCİLİK KABİLİYETİNİN ÖN SAFLARINDA YER ALAN BİR GÜCÜ DEVRALIYORSUNUZ' Örnek bir tören düzenledikleri için Türk yetkilileri takdir ettiğini belirten Romanya Deniz Kuvvetleri'nden Albay Sebastian Barote "Halefim Albay Kürşat Kurnaz, NATO'nun denizcilik kabiliyetinin ön saflarında yer alan bir gücü devralıyorsunuz. Seçkin mükemmel tecrübeleriniz ve liderlik yetenekleriniz, SNMCMG-2'nin sizin komutanız altında daha büyük sonuçlar elde edeceği konusunda beni temin etmektedir. 'Birlikte Daha Güçlü' sloganımızın bu kuvvetin görev süresince ortaya koyduğu operasyonel gerçekliği temsil ettiğini vurgulamak isterim. Bugün burada sadece tek tek uluslar olarak değil deniz güvenliği ve ortak savunmaya olan bağlılığımızla birleşmiş sarsılmaz bir ittifak olarak duruyoruz." diye konuştu.