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        Balıkesir'de evinin balkonundan düşüp öldü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde oturduğu apartmanın 3'ün katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan Berker Topçu (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:30
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        Balıkesir'de evinin balkonundan düşüp öldü
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde oturduğu apartmanın 3’ün katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan Berker Topçu (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanının 3'üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Berker Topçu, ailesi evdeyken henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Topçuyu, beton zeminde kanlar içinde gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Topçu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berker Topçu, doktorların müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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