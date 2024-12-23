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        Kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sürüden uzaklaşıp çıktığı kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:30
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        Kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde sürüden uzaklaşıp çıktığı kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Tatlısu Mahallesi Dalyan mevkiinde otlayan sürüsünü toplamak isteyen çoban, dün saat 20.00 sıralarında bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Ararken koyununu kayalıklar arasında mahsur kaldığı gören çoban, kurtarmak için sabah saatlerine kadar bekledi. Havanın aydınlanmasıyla beraber, kendi çabasıyla koyunu kurtaramayacağını anlayan çobanın ihbarıyla olay yerine Balıkesir’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara denizden kurtarma botuyla ulaştı. Halat bağlanan koyun, 16 saat mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılıp bota alındı. Sahibine teslim edilen koyunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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