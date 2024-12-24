Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama; 12 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikada büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.