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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 11 işçinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:40
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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 11 işçinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlanırken, patlamanın yaşandığı fabrika da dronla görüntülendi.

        Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren, 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, dün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı. Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

        FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

        Öte yandan Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

        DNA TESTİ İLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kimlik tespiti için DNA örneği veren aileler gece boyunca Bursa Adli Tıp Kurumu’nun bahçesinde beklerken, cenazelerin kimlik tespitleri ve otopsi işlemleri tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı da ailelerle görüşmek ve otopsi işlemlerini takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Sabah erken saatte cenaze nakil araçları da Adli Tıp'a getirilirken, 11 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

        DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Ölen işçilerin cenazeleri bugün Balıkesir'de toprağa verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bölgeye gelerek, cenaze namazlarına katılacağı belirtildi. Ayrıca patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar, havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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