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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçilerden 10'u son yolculuklarına uğurlandı (5)

        FABRİKADAKISA BİR SÜRE ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞBalıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Çetin Karamüftüoğlu için Zağnaspaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:30
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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçilerden 10'u son yolculuklarına uğurlandı (5)
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        FABRİKADAKISA BİR SÜRE ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

        Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Çetin Karamüftüoğlu için Zağnaspaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Karamüftüoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Bekar olan Karamüftüoğlu'nun fabrikada kısa bir süre önce işe başladığı öğrenildi. Karamüftüoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Altı Eylül Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'NEREDESİN KIZIM, YAVRUM SES VER'

        Fabrikada operatör olarak görev yapan Seçil Çapa için ise Savaştepe İstiklal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çapa'nın annesi Nurdane Çapa ve yakınları katıldı. Kızının tabutunu öpüp, gözyaşı döken Nurdane Çapa, "Neredesin kızım? Yavrum ses ver. Çocuğum orada mısın?' diye ağladı. Kızının tabutunu açmak isteyen Çapa'yı yakınları sakinleştirdi. Namazın ardından Seçil Çapa, Savaştepe Bakbule Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Patlamada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Müberra Köse ise Bilali Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Köse'nin ailesi ve yakınları katıldı. 4 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Köse'nin cenazesi, namazın ardından Altı Eylül Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

        Selin Karanlıkoğlu için ise Tatlıpınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karanlıkoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Karanlıkoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Tatlıpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Seda Akın ise Üçpınar Mahalle merkezinde alınan helalliğin ardından mahalle kabristanlığına defnedildi. Akın'ın cenazesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

        Fabrikada üretim yöneticisi olan Özlem Özçakır da Hz. Hamza Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Patlamada yaşamını yitiren Tuğba Ser ise yarın Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

        Tolga TAHÇI-Fatih Emrah ERDOĞAN/İZMİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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