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        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Enes yaralandı

        BALIKESİR'de otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Enes A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:35
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        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Enes yaralandı
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        BALIKESİR'de otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Enes A., yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için fırına giderken yolun karşısına geçmek isteyen Enes A.'ya, Fazıl Ö.'nün (48) kullandığı otomobil çarparak sol ayağının üzerinden geçti. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Enes A., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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