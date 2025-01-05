Bariyere çarpan otomobilde yaralanan sağlık çalışanı kurtarılamadı

BALIKESİR’in bariyere çarpan otomobildeki tıbbi sekreter Derviş Hüseyin Durgan (29), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Durgan’ın, 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Kaza, 2 Ocak’ta saat 08.00 sıralarında Korozman Kavşağı’nda meydana geldi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Derviş Hüseyin Durgan ile arkadaşı E.S., hastaneye gitmek üzere otomobille yola çıktı. E.S.’nin kullandığı otomobil, kavşaktaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. Açılan kapıdan düşen Durgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Derviş Hüseyin Durgan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Durgan, dün akşam doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.