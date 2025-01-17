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        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan çifte transfer

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla zirve ortaklarından biri olarak 3'üncü sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:55
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        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan çifte transfer
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla zirve ortaklarından biri olarak 3'üncü sırada tamamlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Beykoz İshaklıspor'dan 28 yaşındaki sol kanat Halil İbrahim Mızrap ve Viranşehir Belediyespor'dan 24 yaşındaki santrfor Baha Kısacak ile anlaştı. İki oyuncu da 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Halil İbrahim ilk yarıda 3'üncü Lig'de 7 maçta oynarken, Baha ise 10 müsabakada görev yapıp, 1 gol attı.

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