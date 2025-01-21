Hafif ticari araç sürücüsünün kaza yerine giden itfaiye aracına yol vermediği anlar kamerada

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sürücünün otomobilde sıkıştığı kaza için bölgeye giden itfaiye aracına, aynı güzergahta giden hafif ticari araç sürücüsü yol vermedi. Dakikalarca sol şeritte ilerleyen sürücüye 993 lira ceza kesilirken, o anlar itfaiye personeli tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bandırma-Bursa karayolu Akçapınar mevkiinde meydana geldi. TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, hızla bölgeye hareket etti. Siren çalarak ilerleyen itfaiye aracına sol şeridi işgal eden hafif ticari aracın sürücüsü, ısrarla yol vermedi. O anlar itfaiye görevlisi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sağ şeritten otomobili geçip, bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, plakasını aldıkları hafif ticari araç sürücüsünden şikayetçi oldu.

Trafik polisleri, kısa sürede ulaştıkları araç sürücüsüne, 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesin ihlal suçundan 993 TL cezai işlem uyguladı.