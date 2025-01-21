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        Balıkesir'de iş yerinin zemininde çökme meydana geldi

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki tek katlı iş yerinin zemininde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:35
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        Balıkesir'de iş yerinin zemininde çökme meydana geldi
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki tek katlı iş yerinin zemininde çökme meydana geldi. İş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Merkez Altıeylül ilçesinin Atalar ve Uzundöşeme caddeleri kesişiminde saat 13.30 sıralarında bir inşaatın temel kazısı çalışması yapılırken, bitişiğinde bulunan ve oto yıkamacı olarak kullanılan tek katlı iş yerinin zemininde çökme meydana geldi. İş yeri çalışanları dışarıya çıkarken olay yerine polis, itfaiye, belediye, AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken, elektrik ve doğal gaz kesildi. AFAD tarafından yapılan incelemede temelde kayma riski nedeniyle iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Baha Torun, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Herhangi bir yaralanma yok. Her türlü ihtimali düşünerek yan taraftaki işletmeyi mühürlüyoruz. Tehlikeyi bertaraf ettikten sonra işletme faaliyetlerine devam edecek" dedi.

        İşletme sahibi Meriç Aydoğan ise "İçeride ekibimizle beraber araçları yıkıyorduk. Yan tarafta hafriyat çalışması yapılıyordu. Bir anda ses geldi ve dükkanımızın altında çökme oldu. Ekipler geldi müdahale ediyor, biz de sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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