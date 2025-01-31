Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
BALIKESİR'inDursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali (87) ve Fatma Koru (66) çifti, hayatını kaybetti.
BALIKESİR'inDursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali (87) ve Fatma Koru (66) çifti, hayatını kaybetti.
Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Koru çiftinden haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Koru çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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