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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        BALIKESİR'inDursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali (87) ve Fatma Koru (66) çifti, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:25
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
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        BALIKESİR'inDursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali (87) ve Fatma Koru (66) çifti, hayatını kaybetti.

        Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Koru çiftinden haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Koru çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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