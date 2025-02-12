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        Balıkesirspor Berkay'ı aldı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor, son olarak Aliağa FK forması giyen hücum oyuncusu Berkay Görmez ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:55
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        Balıkesirspor Berkay'ı aldı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor, son olarak Aliağa FK forması giyen hücum oyuncusu Berkay Görmez ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Altınordu altyapısında yetişen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Aliağa'da 16 maçta forma giymişti. Öte yandan Balıkesirspor, altyapıdan 2008 doğumlu forvet Yiğit Dönmez ve orta saha oyuncusu Talha Doğuş ve 2009 doğumlu forvet Kadircan Albahan’la profesyonel sözleşme imzaladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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