Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan T.
BALIKESİR’in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan T.Ç. (50), ardından başka bir aracı daha çalarak kayıplara karıştı.
Erdek Düzler mevkisinde bugün, 10 E 2659 plakalı kamyoneti çalan T.Ç., saat 16.00 sıralarında Bandırma yolu üzerinde direksiyon kontrolünü yitirip, refüjde bulunan ağaca çarptı. Hurdaya dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan T.Ç., başka bir aracı daha çalarak kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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