Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı

Erdek Düzler mevkisinde bugün, 10 E 2659 plakalı kamyoneti çalan T.Ç., saat 16.00 sıralarında Bandırma yolu üzerinde direksiyon kontrolünü yitirip, refüjde bulunan ağaca çarptı. Hurdaya dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan T.Ç., başka bir aracı daha çalarak kayıplara karıştı.

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan T.Ç. (50), ardından başka bir aracı daha çalarak kayıplara karıştı.

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