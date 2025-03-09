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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-3

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:35
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-3
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Yozgat Belediyesi Bozokspor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kazandı. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 44'üncü dakikada Polat Güren ve 45+2, 59 ile 71'inci dakikalarda Ali Habeşoğlu attı. Konuk takımın golleri 14'üncü dakikada Ebu Sıddık, 73'te Yakup Anıl ve 90+1'de Ali Burak'tan geldi. Ligde son 6 maçında yenilgisiz 5 galibiyet alan Ayvalıkgücü puanını 45 yaparak lider 52 Orduspor FK'yı ikinci sıradan takibini sürdürdü.

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