Balıkesirspor deplasmanda galibiyet arıyor

3'üncüLig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilerek liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptıran zirve takipçisi Balıkesirspor yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlı takım, 5'inci sırada yer alan Başkent ekibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Profesyonel liglerde Galatasaray'la birlikte namağlup iki takımdan biri olan 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol deplasmanda 10'uncu basamaktaki Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi üst üste 4'üncü galibiyetini almaya çalışacak. 4'üncü Grup'ta 6 haftadır kazanamayan ve son 4 maçından beraberliklerle ayrılan 9'uncu sıradaki İzmir Çoruhlu FK ise düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un konuğu olacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.