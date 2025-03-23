Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü farkı eritti

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışına ortak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, lider 52 Orduspor FK'nın 19 maç sonra mağlup olmasıyla zirvede farkı 2 puana indirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü farkı eritti
        ABONE OL

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışına ortak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, lider 52 Orduspor FK'nın 19 maç sonra mağlup olmasıyla zirvede farkı 2 puana indirdi. Evinde Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek son 8 maçta namağlup 6'ncı galibiyetini alan Ayvalık, liderliğini haftalardır koruyan 52 Orduspor'un Pazarspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetiyle çifte sevinç yaşadı. Daha önce son mağlubiyetini 5 Ekim 2024'te alan lider Ordu ekibi, aylar sonra ilk kez haftayı puansız kapattı. Puanını 49 yapan Ayvalık, rakibinin ensesine yapıştı. Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra son iki sezonda da Play-Off oynamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!

        Benzer Haberler

        Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara...
        Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç'te iftar verdi
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç'te iftar verdi
        Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
        Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 2-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 2-0
        Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu
        Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu
        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı