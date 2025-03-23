Ayvalıkgücü farkı eritti

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışına ortak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, lider 52 Orduspor FK'nın 19 maç sonra mağlup olmasıyla zirvede farkı 2 puana indirdi. Evinde Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek son 8 maçta namağlup 6'ncı galibiyetini alan Ayvalık, liderliğini haftalardır koruyan 52 Orduspor'un Pazarspor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetiyle çifte sevinç yaşadı. Daha önce son mağlubiyetini 5 Ekim 2024'te alan lider Ordu ekibi, aylar sonra ilk kez haftayı puansız kapattı. Puanını 49 yapan Ayvalık, rakibinin ensesine yapıştı. Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra son iki sezonda da Play-Off oynamıştı.