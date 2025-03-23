Balıkesir'de orman yangını

Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi. Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su ikmal araçlarının da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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