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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangını, karadan yapılan müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:30
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan orman yangını, karadan yapılan müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı. Çalışmalarda 12 arazöz, 9 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile birlikte 80 personel görev aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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