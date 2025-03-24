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        Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı

        BALIKESİR'inBurhaniye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına maskeli bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:00
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        Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı
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        BALIKESİR'inBurhaniye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına maskeli bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırdı. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        'SİYASET YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE BİR TEHDİT'

        Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan taşlı saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmemiz mümkün değildir. Fikirler, projeler ve hizmetlerle yarışılması gereken siyaset arenasında, korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye'de AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, tüm teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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