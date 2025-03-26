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        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

        3'üncü Lig 3'üncü Grup 26'ncı hafta karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor evinde kendisi gibi zirve yarışı veren Küçükçekmece Sinopspor'u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:19
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        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
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        3’üncü Lig 3’üncü Grup 26’ncı hafta karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor evinde kendisi gibi zirve yarışı veren Küçükçekmece Sinopspor’u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekip 11’inci dakikada Yavuz Selim Taşer’le öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Kırmızı-beyazlılarda 89’uncu dakikada Ali Habeşoğlu farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 2-0 kazanarak 52 puana ulaşırken, Küçükçekmece Sinopspor 49 puanda kaldı.

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