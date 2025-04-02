'Sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında ikinci olduk'

ULUSALZeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'nin zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde dünya sıralamasında yükseldiğini belirtip, "475 bin ton zeytinyağı, 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesine ulaştık. Bu rakamlarla sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında İspanya'nın ardından ikinci olduk" dedi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağı piyasasını değerlendirdi. Mustafa Tan, son 20 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sayesinde zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Tan, "Türkiye zeytin ağacının ana vatanı. Bütün dünyaya buradan yayılmış. Bu önemli bir hikaye bizim için. Ancak yıllar içinde baktığımız zaman dünyada üretimde dördüncü, beşinci seviyelere düşmüşüz. İspanya, İtalya, Yunanistan hatta zaman zaman Tunus önümüze geçiyor. Türkiye'de ilk kurulan konsey olarak hedefimiz, zeytinyağında ve sofralık zeytinde İspanya'nın ardından dünya ikincisi olmaktı. 2 yıl önce bu hedefe ulaştık ve İspanya'nın 700 bin tonluk üretiminin ardından 415 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi olduk. Sofralık zeytin üretiminde dünya birinciliğine yükseldik. Geçen yıl tüm dünyada 'yok yılı' olarak geçti ve Türkiye'de 185 bin ton zeytinyağı üretildi. Ancak bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Yapılan saha çalışmaları sonucunda 475 bin ton zeytinyağı, 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesine ulaştık. Bu rakamlarla sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında İspanya'nın ardından ikinci olduk. Çıtamızı çok yükselttik" diye konuştu.

'YENİ ÜSTÜN YERLİ ÇEŞİTLER ÜRETMEK MÜMKÜN' Türkiye'de zeytin ağacı varlığının artırılması için uygun koşulların bulunduğuna dikkati çeken Tan, "Yerli çeşitlerimiz mükemmel ve her şeye uyumlu. Bütün dünyaya buradan yayıldıkları için klonları var ve bu klonlar üzerinde bilimsel çalışmalar yaparak yeni üstün yerli çeşitler üretmek mümkün. Türkiye'ye dışarıdan başka çeşitlerin adapte edilmesi veya üretilmesi yerine yerli çeşitlere yönelmek çok daha önemli" dedi. FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞE TEPKİ Zeytinyağı fiyatlarının küresel piyasalarda belirlendiğini vurgulayan UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, "Fiyatların en fazla esas alındığı ülkeler; İspanya, İtalya ve Yunanistan. Oysa dünya ikincisi olmuş bir ülkeyiz ve fiyatlarda da söz sahibi olmamız gerekiyor. Sezon başında yapılan rekolte tahminleri sonrası uluslararası bir firma, 'Bu yıl zeytinyağı fiyatları arz fazlalığı ve tüketimdeki düşüşler nedeniyle en az yüzde 50 düşecek' açıklamasında bulundu. Bu tür açıklamalar piyasaya baskı yaparak üretici fiyatlarını düşürmeye yönelik. Fiyat piyasada olur, arz ile talebin buluştuğu yerde olur. Geçen yıl yaklaşık 10 avro olan zeytinyağı fiyatı, küresel anlamda 3,5 avroya kadar geriledi. İspanya'daki üreticiler bile bu duruma tepki gösterdi. Üretimle ilgili ve hasat maliyetini hesapladığınız zaman 200-250 liraya kadar zeytinyağının maliyeti çıkıyor. Bu duruma sektör penceresinden ve ülke penceresinden bakmak lazım. Üretici, maliyetin üzerinde daha pahalıya satmak ister, tüketici ekonomi nedeniyle daha ucuza almak ister, tüccarsa çok daha ucuza almak ister ki daha fazla kazansın. Ancak burada ülke penceresinden bakmamız gerekiyor" diye konuştu.