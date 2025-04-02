Balıkesirspor - Amasyaspor Futbol Kulübü: 1-1
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Balıkesirspor, lider Muğlaspor'un aylar sonra kaybettiği haftada ayağına kadar gelen şansı değerlendiremedi, evinde Amasyaspor FK'yla erteleme maçında 1-1 berabere kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Balıkesirspor, lider Muğlaspor'un aylar sonra kaybettiği haftada ayağına kadar gelen şansı değerlendiremedi, evinde Amasyaspor FK'yla erteleme maçında 1-1 berabere kaldı.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda Amasya'nın 36'ncı dakikada Deniz'le bulduğu gole kırmızı-beyazlılar 45'te Kağan'la yanıt verdi. Bu sonuçla puanını 49 yapan Bal-Kes, grupa son 4 maça Muğlaspor'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında ikinci sırada girdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.