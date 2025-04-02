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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor lider apoletiyle çıktığı 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında evinde Play-Off potasındaki Osmaniyespor FK'yı uzatmada bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:21
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0
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        3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Ayvalıkgücü Belediyespor lider apoletiyle çıktığı 21’inci hafta erteleme karşılaşmasında evinde Play-Off potasındaki Osmaniyespor FK’yı uzatmada bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

        Müsabakanın tek golünü Ayvalık temsilcisi adına 90+3’üncü dakikada Tugay Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 55 puana yükselirken, bitime 4 maç kala şampiyonluk yolunda zirvede 3 puanlık avantajını korudu. Osmaniye ekibi ise 36 puanda kaldı.

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