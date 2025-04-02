Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0

Müsabakanın tek golünü Ayvalık temsilcisi adına 90+3’üncü dakikada Tugay Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 55 puana yükselirken, bitime 4 maç kala şampiyonluk yolunda zirvede 3 puanlık avantajını korudu. Osmaniye ekibi ise 36 puanda kaldı.

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