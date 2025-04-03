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        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde erteleme mücadelesinde Osmaniyespor FK'yı 90+3'üncü dakikada Tugay Yıldırım'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 55 puana ulaşan lider Ayvalıkgücü Belediyespor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:15
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        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa
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        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde erteleme mücadelesinde Osmaniyespor FK'yı 90+3'üncü dakikada Tugay Yıldırım'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 55 puana ulaşan lider Ayvalıkgücü Belediyespor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Taraftarının önünde üst üste 9'uncu zaferine imza atan Kırmızı-beyazlılar, son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Son 4 haftada üst üste kümede kalma mücadelesi veren 26 puanlı Efeler 09 SFK (D), 22 puanlı 1922 Konyaspor ve 21 puanlı Viranşehir Belediye Spor (D) ile karşılaştıktan sonra Play-Off yarışı veren 33 puanlı Pazarspor'u konuk edecek Ayvalık temsilcisi galibiyet serisini sürdürerek 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmeyi hedefliyor. Ayvalıkgücü amatörden 3 yıl önce 3'üncü Lig'e dönüp son iki sezonda Play-Off oynamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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