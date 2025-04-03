Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde erteleme mücadelesinde Osmaniyespor FK'yı 90+3'üncü dakikada Tugay Yıldırım'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 55 puana ulaşan lider Ayvalıkgücü Belediyespor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Taraftarının önünde üst üste 9'uncu zaferine imza atan Kırmızı-beyazlılar, son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Son 4 haftada üst üste kümede kalma mücadelesi veren 26 puanlı Efeler 09 SFK (D), 22 puanlı 1922 Konyaspor ve 21 puanlı Viranşehir Belediye Spor (D) ile karşılaştıktan sonra Play-Off yarışı veren 33 puanlı Pazarspor'u konuk edecek Ayvalık temsilcisi galibiyet serisini sürdürerek 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmeyi hedefliyor. Ayvalıkgücü amatörden 3 yıl önce 3'üncü Lig'e dönüp son iki sezonda Play-Off oynamıştı.