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        DMD hastası oğlunun tedavisi için el emekleri festivalinde stant açtı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 4 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Özgür Toprak Yazıcı'nın (8) tedavi masrafı olan 3 milyon doların toplanması için ailesi, valilik onayla kapmanya başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:50
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        DMD hastası oğlunun tedavisi için el emekleri festivalinde stant açtı
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 4 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Özgür Toprak Yazıcı’nın (8) tedavi masrafı olan 3 milyon doların toplanması için ailesi, valilik onayla kapmanya başlattı. Oğlu Özgür’ün okulunda hizmetli olarak çalışan Sevdiye Vatansever Yazıcı da 'Bandırma Kadın El Emeği Üretici Festivali'nde stant açıp sattığı el emeği ürünlerle kampanyaya katkı sağlıyor.

        Ziraat Mühendisi Ozan Yazıcı ile Sevdiye Vatansever Yazıcı çiftinin tek çocukları Özgür Toprak'a, 4 yaşındayken DMD tanısı konuldu. Ailesi, Bandırma Cumhuriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıfa giden çocuklarının tedavisinin, Dubai'de bir hastanede 3 milyon dolara gerçekleşebileceğini öğrenince, 20 gün önce Balıkesir Valiliği'ne başvuruda bulunarak, yardım kampanyası için izin aldı.

        Oğlunun okuduğu okulda, haftanın belirli günlerinde temizlik görevlisi olarak çalışan anne Sevdiye Vatansever Yazıcı da kampanyaya destek olmak amacıyla, 'Bandırma Kadın El Emeği Üretici Festivali'nde stant açtı. Yazıcı, stantta kadınların kendi yaptığı ve kendisine bağış olarak verdikleri, el işi örme patikler, el işi takılar ile battaniye ve ayakkabı gibi eşyaları satıyor. Oğlunun sağlığı ve tedavisi için tüm imkanlarını seferber eden Sevdiye Vatansever Yazıcı, gerekli olan paranın toplanması için sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptıklarını belirterek, "Kadın El Emeği Üretici Festivali'nde 5'inci günümüz. 20 günlük kampanyamızda sadece festivale katılabildik. Bu, bizim ilk kermesimiz oluyor. Daha nicelerine ihtiyacımız var. Balıkesir Valiliği, kampanyamıza izin verdi ve bizim tek başımıza toplamayı başaramayacağımız bir miktar para için bize yardımcı oldu. Kadın El Emeği Üretici Festivali'nde bir stant verildi ve çay satabileceğimiz söylendi" dedi.

        'KAS KAYIPLARI GERİ GELMİYOR'

        Oğlunun kas kaybının ilerlediğini söyleyip, hayırseverlerden destek isteyen Yacızı, "Özgür Toprak'a, 4 yaşında vitamin eksikliği şüphesiyle kan tahlili yapıldı. Doktorların yönlendirmesiyle gerekli testler gerçekleştirildi ve gerçek bir DMD hastası olduğu öğrenildi. O dönemde, bu hastalığın bir tedavisinin olmadığı söylendi. Geçtiğimiz haziran ayında bu hastalığın bir tedavisi çıktı. Ancak maliyeti çok yüksek ve biz bunu tek başımıza karşılayamayız. Kas kayıpları geri gelmiyor. Yalnızca hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor. Özgür’ün her geçen gün kasları eriyor. Tedavisi için destek bekliyoruz. Aile olarak umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. O bizim her şeyimiz. Şimdi tüm umudumuz hayırsever, himmet sahibi insanlarımızın kampanyamıza destek vererek, umutlarımızı yeşertmeleridir. Çocuğumun hayati tehlikesini oluşturan kas erimesi başladı. Bu çok tehlikeli. Ne olur yavrumu kurtarın" diye konuştu.

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