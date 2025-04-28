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        Edremitspor son hafta öncesi şampiyonluğu verdi

        BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta aylardır liderlik koltuğunda oturan 1966 Edremitspor, son hafta öncesi zirveyi ve şampiyonluğu takipçisi Fethiye İdman Yurdu'na kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:09
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        Edremitspor son hafta öncesi şampiyonluğu verdi
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        BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta aylardır liderlik koltuğunda oturan 1966 Edremitspor, son hafta öncesi zirveyi ve şampiyonluğu takipçisi Fethiye İdman Yurdu'na kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Edremit ekibi deplasmanda İznikspor ile golsüz berabere kalırken, Manisa 1965 deplasmanındaki galibiyetle 65 puana ulaşan Bursa ekibi Fethiye İdman Yurdu 1 puan farkla liderliği devraldı. Son hafta ligden çekilen Akhisarspor ile oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alacacak Bursa ekibi Fethiye İdman Yurdu şampiyonluğunu ilan etti. Edremitspor ise Play-Off'tan 3'üncü Lig'e çıkmaya çalışacak.

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