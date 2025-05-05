Bandırma'da sahildeki kayalıklar arasında ceset bulundu

Bandırma’da dün akşam saatlerinde sahilde yürüyenler, dalgakırandaki kayalıklar arasında hareketsiz halde yatan kişiyi fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan cinsiyeti belirlenemeyen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.