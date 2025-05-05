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        Bandırma'da sahildeki kayalıklar arasında ceset bulundu

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:08
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        Bandırma'da sahildeki kayalıklar arasında ceset bulundu
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sahile vurmuş ceset bulundu. Tanınmaz haldeki ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Bandırma’da dün akşam saatlerinde sahilde yürüyenler, dalgakırandaki kayalıklar arasında hareketsiz halde yatan kişiyi fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kaldığı tahmin edilen ve tanınmaz halde olan cinsiyeti belirlenemeyen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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