Bandırmaspor - Pendikspor: 2-1
STAT: 17 EylülHAKEMLER: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar AvcıBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk.89 Kerim Avcı), Diony (Dk.81 İbrahim Kaya), N Dongala (Dk.70 Paixao), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk.70 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
PENDİKSPOR :Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Mete Kaan Demir (Dk.46 Efehan Pekdemir)), Kitsiou (Dk.82 Batuhan İşen), Del Valle (Dk.68 Ahmet Mert Koşar), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Eze (Dk.67 Erden Kaya Aydın), Jetmir Topallı (Dk.55 Efe Sayhan)
GOLLER : Dk.10 Billal Messaoudi (P), Dk. 54 N'dongala (Bandırmaspor) - Dk. 45+2 Eze (Pendikspor)
SARI KARTLAR : Mexer (Bandırmaspor), Kitsiou, Erdek Kayra Aydın (Pendikspor)
Bandırmaspor, 1. Lig’in son hafta maçında Pendikspor'u 2-1 yendi.
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