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        Bandırma'da sağanak; metrekareye 70 kilogram yağış düştü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:40
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        Bandırma'da sağanak; metrekareye 70 kilogram yağış düştü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 saatte metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü ilçede, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bandırma ilçesinde saat 06.00 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallelerde bodrum ve zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji verilerine göre Bandırma'ya 6 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Sağanağın gün içinde aralıklarla saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

        Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Bandırma-Erdek istikameti Liman Yolu'nda da su baskını meydana geldi. Yol, biriken sular nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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