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        Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, taburcu oldu

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşüp kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin (93), tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:55
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        Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, taburcu oldu
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşüp kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin (93), tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Ahmet Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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