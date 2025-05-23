Zihinsel engelli kadın, ormanda İHA ile bulundu

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde kaybolan zihinsel engelli A.K. (52), Aydın İHA Komutanlığı'ndan kaldırılan insansız hava aracı (İHA) tarafından ormanda tespit edilip, sağ olarak bulundu.

Dursunbey ilçesinde bağlı Hacıahmetpınarı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli A.K. isimli kadın, dün saat 18.00 sıralarında evden çıktı. Durumu fark eden yakınları, saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbarla 3 jandarma Asayiş Timi'nden oluşan 11 personel, saat 22.00 sıralarında arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara Kepsut Jandarma Asayiş Komando Timi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat unsurları ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait Köpekli İz Takip Timi de katıldı. Ekipler, arama faaliyetlerini A.K.'nin en son görüldüğü Kızılöz Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanda yoğunlaştırdı.

DRON DESTEKLİ ARAMA

Ayrıca Aydın İHA Komutanlığı'ndan kaldırılan bir İHA da çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 10 saat süren aralıksız arama-tarama ve dron destekli faaliyetler sonucunda, A.K., bugün saat 08.00 sıralarında en son görüldüğü yere yaklaşık 600 metre mesafedeki ormanda sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde A.K.'nin durumunun iyi olduğu belirlendi. A.K., yakınlarına teslim edildi.