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        Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 06:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 06:10
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        Edremit'te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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