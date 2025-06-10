Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de orman yangını (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:26 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler 'bilirkişi raporu'nda
        Gözler 'bilirkişi raporu'nda
        Asker sevk edilmesini savundu
        Asker sevk edilmesini savundu
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Mangal yaparken ormanı yakmış! Tutuklandı
        Mangal yaparken ormanı yakmış! Tutuklandı
        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!
        Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de!
        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı
        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Kamu işçisinin zam pazarlığı
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
        Edremit'te çöplükteki yangın, tarım arazisine sıçradı; söndürüldü
        Edremit'te çöplükteki yangın, tarım arazisine sıçradı; söndürüldü
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çöplük alanda çıkan ve zeytin bahçelerine sıçraya...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çöplük alanda çıkan ve zeytin bahçelerine sıçraya...
        Balıkesir'de çöplük alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı
        Balıkesir'de çöplük alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor