Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        CHP'li 101 belediye başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 101 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla 18 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li 101 belediye başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, 101 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla 18 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

        Bandırma ilçesinde, nüfusu 100 bini aşan CHP’li 101 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımıyla 18 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek. Bir otelde düzenlenecek olan toplantıya CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"

        Benzer Haberler

        Gönen'de 31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın düzenlenecek
        Gönen'de 31. Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yarın düzenlenecek
        Balıkesir'de örtü yangını (2)
        Balıkesir'de örtü yangını (2)
        Balıkesir'de örtü yangını
        Balıkesir'de örtü yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de asırlık hayırlar yaşatılıyor
        Balıkesir'de asırlık hayırlar yaşatılıyor