CHP'li Zeybek: Siyasi iktidar, yargı yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalışıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Siyasi iktidar, CHP'li belediyelere ekonomik ambargo uygularken, yargı yoluyla siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Siyasi iktidar, CHP'li belediyelere ekonomik ambargo uygularken, yargı yoluyla siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor. Ancak bizi asla yıldıramayacaklar, bir adım geri attıramayacaklardır. Önümüzdeki ilk seçimde, her iki seçmenden birini almaya talibiz" dedi.
Nüfusu 100 binin üstünde olan CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. CHP Bandırma İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Baba Evi’ belgeselinin izletilmesinin ardından, cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajları okundu. Çalıştayın açılış konuşmasını, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptı. Konuşmasına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Mirza, “Halen cezaevinde tutsak bulunan belediye başkanlarımız için adalet istiyoruz. Yapılmak istenen bu siyaset mühendisliğini mutlaka aşacağız” dedi.
‘BİZ BEYAZIZ, HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK’
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Zeydan Karalar ise konuşmasına herkese eşit davrandıklarını söyleyerek başladı. CHP’li belediyelerin, siyasi davranmayarak, oy verene vermeyene eşit hizmet üreterek, herkesi kucakladığını, bütçeyi de iyi kullandıklarını belirten Karalar, “Bugün, ülkemizdeki belediyelerin yüzde 65’i, partimiz tarafından, başarıyla yürütülüyor. Biz, beyazız. Atatürk’ün partisi olarak hata yapma lüksümüz yok. Daha çok çalışmalıyız. Bu arada araç kiralama ihalelerinde çok dikkat etmeliyiz. Hatta kendi araçlarımızı almalıyız” diye konuştu.
‘ADİL YARGILAMAYA KARŞI DEĞİLİZ’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesinin bir an önce hazırlanıp, yargılanması gerektiğine işaret eden Karalar, “Biz adil yargılanmaya karşı değiliz. Ancak İmamoğlu’nun iddianamesinin hemen hazırlanması ve yargılanması gerekir. Hatta bu yargılama, Genel Başkanımızın da belirttiği gibi TRT’den yayınlanmalıdır. Biz, kurucu partiyiz ve yükselişteyiz. CHP’yi iktidar yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. İktidarımız çok yakın” ifadelerini kullandı.
‘HALKIMIZIN, BELEDİYELERDEN MEMNUNİYET ORANI ORTALAMA YÜZDE 58’DİR’
‘CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de konuşmasına, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismini yaşatacaklarını belirterek başladı. CHP’li belediyelerle çalıştaylara devam edeceklerini söyleyen Zeybek, şöyle konuştu:
"Bundan sonra da nüfusları 50 ile 100 bin ve 50 binin altındaki belediye başkanları ile çalıştaylar düzenleyeceğiz. Hedefimiz dayanışma, kalkınma ve refah belediyeciliğine önem veriyoruz. Son yerel seçimde yüzde 38 ile belediyeleri kazandık. Bu oy oranı şu anda yüzde 48’lere yükselmiştir. Yaptığımız anketler sonucunda halkımızın, belediyelerden memnuniyet oranı ortalama yüzde 58’dir. Hatta birçok belediye başkanımızdan memnuniyet oranı yüzde 70-80’lerdedir. İşte bu durumu gören siyasi iktidar, CHP’li belediyelere ekonomik ambargo uygularken, yargı yoluyla siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor. Ancak bizi asla yıldıramayacaklar, bir adım geri attıramayacaklardır. Bugün, basına kapalı olarak yapılacak deneyim paylaşma toplantısında, belediyelerimize yönelen bu baskılar karşısında uygulayacağımız önlemleri konuşuyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki ilk seçimde, her iki seçmenden birini almaya talibiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, CHP’nin tek başına iktidara gelmesini asla engelleyemeyeceklerdir. Buna paralel olarak sürdürülebilir belediyecilik anlayışını devam ettireceğiz.”
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