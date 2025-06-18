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        Balıkesir'de orman yangını (3)

        5,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi'nde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:40
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        Balıkesir'de orman yangını (3)
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        5,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk müdahalesi 7 dakika içinde yapıldığı belirtilen yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 50 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Öte yandan Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

        Muzaffer KARAKOYUN/ KEPSUT(Balıkesir),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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