Balıkesir'de orman yangını (3)

Kepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk müdahalesi 7 dakika içinde yapıldığı belirtilen yangını söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 50 personel katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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