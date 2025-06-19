Balıkesir'de orman yangını

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makinaları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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