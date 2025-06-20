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        Balıkesir'de tarım arazisinden çıkıp, ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde (2)

        22SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:31
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        Balıkesir'de tarım arazisinden çıkıp, ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde (2)
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        22SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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