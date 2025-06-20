Balıkesir'de tarım arazisinden çıkıp, ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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