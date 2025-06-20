Balıkesir'de zeytinlik yangını

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

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