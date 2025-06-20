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        Balıkesir'de zeytinlik yangını

        BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:05
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        Balıkesir'de zeytinlik yangını
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        BALIKESİR'inAyvalık ilçesinde zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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